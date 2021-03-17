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تعرف على خريطة مسلسلات رمضان 2021 عبر فضائية "CBC"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:42 م
خريطة مسلسلات رمضان 2021
خريطة مسلسلات رمضان 2021
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خريطة مسلسلات رمضان 2021 ، زاد البحث في الآونة الأخيرة عن الأعمال الدرامية والفنية التي ستقدم خلال شهر رمضان المبارك، والذي يفصل بينه وبيننا أيام قليلة.

خريطة مسلسلات رمضان 2021

وتعتبر خريطة مسلسلات رمضان 2021 من أهم الأمور التي يزيد البحث عنها يومياً، مع قرب الدخول في شهر رمضان، الذي يعد ساحة كبيرة لعرض الأعمال الدرامية وبشكل موسمي.

خريطة مسلسلات رمضان 2021

وتمتلئ خريطة مسلسلات رمضان 2021 بالعديد من الأعمال، التي يقوم ببطولتها كبار نجوم الدراما المصرية، من لهم متابعين كثر، في مصر والعالم العربي.

خريطة مسلسلات رمضان 2021 على سي بي سي

ومن المقرر أن تشهد خريطة مسلسلات رمضان 2021 منافسة قوية بين أقوى وألمع النجوم، ولاسيما عبر الفضائيات التي تتنافس فيما بينها للظفر بأحسن الأعمال.

خريطة مسلسلات رمضان 2021 المميزة

وتعتبر خريطة مسلسلات رمضان 2021 عبر فضائية "cbc" من أقوى الخرائط حيث تمتلك حقوقبث العديد من الأعمال الدرامية المميزة والتي نسردها لحضراتكم، في السطور التالية:

أولاً: مسلسل "القاهرة كابول"

تدور أحدث مسلسل القاهرة كابول حول المؤامرت التي تحاك ضد الدول العربية والمنطقة ككل، ولاسيما مصر باعتبارها أقوى وأكبر الدول العربية، كما يتناول بعض أعمال العنف والتطرف والإرهاب.

ثانياً: مسلسل "وكل ما نفترق"

حققت النجمة ريهام حجاج نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي، لتكون بطلة جديدة لمسلسل "كل ما نفترق"، ويشاركها الفنان عمرو عبد الجليل، والعمل من إخراج كريم العدل.

ثالثاً: مسلسل "حرب أهلية"

وتواصل النجمة الكبيرة يسرا مسيرتها الفنية الناجحة، خيث تقوم ببطولة "حرب أهلية"، والذي سيعرض عبر سي بي سي، في رمضان 2021، ويشاركها النجم باسل خياط.

رابعاً: مسلسل "ضد الكسر"

تقوم النجمة نيللي كريم ببطولة مسلسل ضد الكسر، وهو دراما شعبية، يشاركها فيها النجم مصطفى درويش محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، هشام إسماعيل، وحمزة العيلي.

خامساً: مسلسل "اللي مالوش كبير"

وتفاجئ النجمة ياسمين عبدالعزيز بعمل جديد خلال رمضان 2021 مع زوجها النجم أحمد العوضي في مسلسل "اللي ما لوش كبير" وتجسد شخصية "غزل" الفتاة التي يتركها والدها وتعيش وحيدة وتتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياتها رأسا على عقب ثم تقابل العوضي الذي يمر بظروف صعبة ويقف بجانبها إلى أن يقع في حبها وتسير الأحداث بشكل مثير.

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