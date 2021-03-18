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قبل حلوله بأيام.. ٧ نصائح لمواجهة أمراض فصل الربيع

الخميس 18/مارس/2021 - 07:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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مع اقتراب فصل الربيع، بعد أيام قليلة، بدأ البعض يحذر من الأمراض التي قد يعاني منها المواطنين في ذلك الفصل وأهمية مواجهتها.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بداية فصل الربيع يوم 20 مارس الجارى، وتشهد حالة الطقس اعتدالا فى درجات الحرارة، ويمتد الفصل لمدة ثلاثة أشهر تعود خلالها الأتربة بسبب رياح الخماسين، وبالتزامن مع هذه الرياح، يعاني كثيرون من أمراض الحساسية.

وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة أمراض فصل الربيع:

- للوقاية من الأمراض بشكل عام، يجب العمل على تهوية المنزل بشكل جيد، وتنظيف وتعقيم المفروشات، وتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي والكالسيوم، لمقاومة أمراض الربيع وزيادة مناعة جسم الطفل.

- حافظ على الهواء في الأماكن المغلقة نقيًا، وإذا كان لديك نظام تدفئة أو تكييف مركزي في منزلك، فاستخدم مرشحات عالية الكفاءة والتزم بالجداول الزمنية للصيانة الدورية.

- لمواجهة حساسية الربيع يجب الاعتناء بنظافة المنازل بصورة كبيرة، لتخليصها من الأتربة، التي تحمل حبوب اللقاح وتسبب الشعور بالحكة وضيق التنفس، كما يجب تجنب الخروج من المنازل قدر الإمكان خلال هذه الفترة خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال دون الخمس سنوات.

- استخدم مرشحات محمولة عالية الكفاءة لتنقية الهواء من الأتربة العالقة (HEPA) في غرفة نومك، نظف الأرضيات من حين لآخر بمكنسة كهربائية بها مرشحات لتنقية الهواء من الأتربة العالقة.

- للوقاية من الأمراض الجلدية يجب استعمال واقٍ للشمس حين الخروج في الهواء الطلق، يطبق قبل التعرّض للشمس بربع ساعة، ويغسل ويعاد تطبيقه مرة كل ساعتين، ويُراعى استعمال النوع المناسب لكل بشرة، وبدرجة حماية كافية.

- الالتزام بالاستحمام الدائم وغسل الجلد باستمرار من آثار العرق وأملاحه، ولا سيّما الأماكن الجلدية الأكثر تعرضًا للشمس، مع الحرص على ترطيب البشرة بشكل دائم وشرب كميات وافرة من الماء، لتعويض ما يخرج من عرق، وعدم تكوّن تشققات بالجلد بسبب الأملاح.

- ينصح للوقاية من أعراض الرمد الربيعي بتجنب التعرض للأماكن المفتوحة التي تتعرض فيها العينين للأتربة وضوء الشمس وعدم ارتداء العدسات اللاصقة لتسببها في زيادة الالتهابات. 

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