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نجم بيراميدز يعلق على عدم مشاركته بشكل دائم مع الفريق

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
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أكد محمد فاروق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على أهمية الفوز الذي حققه فريقه اليوم على مضيفه على تومانجو التنزاني بهدفين دون رد، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت صعبة، جئنا إلى القاهرة برغبة في تحقيق الفوز، ونجحنا في تنفيذ خطة المدير الفني وحققنا هدفنا من اللقاء".
وتابع :"الفوز في مباراة اليوم يترجم مجهود الفريق في الفترة الماضية.. واجهنا فريقا جيدا على أرضه ولكن نجحنا في تحقيق الفوز".

وأشار :"من الجيد أن نحقق الفوز قبل فترة التوقف الدولي وهذا الأمر تحققق بعد مجهود كبير من خلال الفوز في أخر 5 انتصارات متتالية في الفترة الماضية".

وأوضح :"أنا تحت أمر الجهاز الفني سواء شاركت في المباراة كأساسيا أو بديلا فالمهم هو الفريق وإن شاء الله نكمل مسيرتنا على خير في الفترة المقبلة".

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على نامونجو التنزاني بهدفين دون مقابل سجلهما رمضان صبحي وعمر جابر ليعتلي الفريق قمة المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية برصيد ٦ نقاط من انتصارين.

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