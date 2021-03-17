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أمانة العاصمة المقدسة تصادر 800 كجم من الفواكه والخضروات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين بالطرقات والساحات العامة ، وذلك ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، بهدف القضاء على الظواهر السلبية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن مصادرة 800 كيلوجرام من الفواكه والخضروات وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.

وأكَّدت وكالة البلديات متابعة جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتكثيف الجولات اليومية للقضاء على الظواهر السلبية، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، وحث المواطنين والمقيمين على التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة وذلك بالاتصال على الرقم الموحد للبلاغات 940.

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الكلمات المفتاحية

خضروات امانة العاصمة المقدسة الفواكه والخضروات

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