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استشاري طب نفسي يكشف خطورة إدمان السوشيال ميديا (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن إدمان الطلاب لمواقع التواصل الاجتماعي خطر يُهدد المجتمع طوال الوقت وليس فترة الدراسة فقط، لما يستنفذ من وقت كبير في الجلوس عليها دون جدوى.

وأضاف "فرويز"، خلال لقاء له عبر تطبيق زووم، مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الأربعاء، أن تأثير "السوشيال ميديا" على أبناء المجتمع سبب رئيسي في انتشار حالات الإدمان والخيانة والقتل والسرقة والاغتصاب؛ فيجب التصدي له بكافة الأشكال حتى يعود المجتمع إلى صوابه من جديد.

وأشار استشاري الطب النفسي بجامعة القاهرة إلى أن هناك عدة نصائح يجب اتباعها من قبل الآباء والأمهات مع أبنائهم وقت الدراسة تساعدهم على التعافي من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمها تكريس وقت كافي من الآباء والأمهات للاهتمام بالأولاد، فيجب على الأسرة خلق روح من التفاهم والتشاور بين الأبناء؛ لمعرفة ما يدور بداخلهم وعدم إجبارهم على شيء.

وشدد على ضرورة عدم اتباع نظام التعسف مع الأبناء في حجب مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن هذا يعود بالسلب عليهم، مؤكدًا ضرورة بث روح التفوق والتميز وحب المذاكرة في الأولاد وتحفيزهم بجلب الهدايا لهم عند تفوقهم.

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