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رئيس "بلطيم" بكفرالشيخ: التخلص من بقايا تجمعات المياه الجوفية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شدد اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، علي ضرورة إستمرار رفع بقايا المياه الجوفية بالمناطق المنخفضة، كما شدد بسحب ورفع المياه بسيارات وجرارات الكسح، فضلًا عن مضخات ومواتير سحب المياه، عبر خطوط من المواسير البلاستيك، مع استمرار عمل الغواطس الكهربائية للقضاء على تجمعات وتراكمات المياه.

كما شدد رئيس بلطيم، علي ضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى لأعلى مستويات الخدمات لحماية البيئة والفرد من التلوث بكل القرى.

فيما تابع رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال الوحدات المحلية للقرى والمدينة لتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين والتطهير والتعقيم، وايضا متابعه تنفيذ المشروعات التنموية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين، وذلك فى اطار خطة المركز فى هذا الشأن، والتى يستمر تنفيذها على فترات عمل صباحية ومسائية من خلال فرق عمل للنظافة والتجميل والصيانه واعمال الكهرباء.

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