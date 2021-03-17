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السيسي يبحث مع رئيس وزراء اليونان التعاون الثنائي وقضايا شرق المتوسط

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة، بالاضافة الى تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الاقليمية في شرق المتوسط خاصة مستجدات الملف الليبي.

وقد اعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، بما يساهم في الدفع قدمًا بالتعاون المتميز بينهم، فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه؛ أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، مثمنًا سيادته في هذا الصدد التقدم المحرز فى إطار تلك الآلية الثلاثية، ومؤكدًا سيادته حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون مع اليونان بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين

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