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أشرف أبو الهول: نتائج الحوار الفلسطيني بالقاهرة صدمة لإسرائيل (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال أشرف أبو الهول، المتخصص في الشأن الفلسطيني، إن الحوار الفلسطيني بالقاهرة تتضمن التأكيد على إجراء انتخابات في الضفة الغربية والقدس وغزة.

وتوقع أبو الهول فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن كافة الطوائف الفلسطينية رحبت باقتراح توقيع ميثاق الشرف لإجراء الانتخابات.

وأضاف «نتائج الحوار الختامي اليوم تمنح مهلة لكافة الفصائل لترتيب أوضاعها قبل الانتخابات »، مشيرا إلى أن إسرائيل شعرت بصدمة جراء نتائج الحوار الفلسطيني كونها كانت تعول على فشل الحوار.

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