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أسعار النفط تتراجع بعد إعلان بيانات المخزون الأمريكي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، بعد إعلان بيانات المخزونات الأمريكية.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

في حين استقر إنتاج النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي عند 10.900 مليون برميل يومياً.

وتواصل أسعار الخام تراجعها لليوم الرابع على التوالي، مع مخاوف تباطؤ الطلب عقب تعليق عدة دول أوروبية استخدام لقاح "أسترازينيكا" وسط مخاوف صحية.

ومن جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط لن يعود إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2023.

وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أبريل  بنحو 1.4 بالمائة إلى 63.90 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم مايو  بنسبة 1.4 بالمائة إلى 67.47 دولار للبرميل.

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