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الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس
الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:59 م
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 18 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وإليكم حالة الطقس المتوقعة:
طقس الخميس نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
حالة الخميس ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
وإليكم حالة الطقس المتوقعة:
طقس الخميس نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
حالة الخميس ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
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