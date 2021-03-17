الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 18 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



وإليكم حالة الطقس المتوقعة:



طقس الخميس نهارًا:



- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.



- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



حالة الخميس ليلًا:



- طقس بارد على كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية:



- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

