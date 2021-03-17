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أول قرار من مدرب بيراميدز بعد عبور عقبة نامونجو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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قرر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح لاعبي فريق الكرة راحة سلبية لمدة ٤ أيام عقب العودة من تنزانيا والفوز على نامونجو.

وحقق بيراميدز فوزا بهدفين دون مقابل على حساب نامونجو باستاد تنزانيا الوطني سجلهما رمضان صبحي وعمر جابر ليعتلي الفريق قمة المجموعة الرابعة برصيد ٦ نقاط.

وتقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مجددا بداية من يوم الاثنين المقبل على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لأولى المباريات بعد فترة التوقف الدولي حيث سيكون ضيفا على الرجاء البيضاوي المغربي بكازبلانكا يوم ٤ إبريل المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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