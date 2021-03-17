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هل يعود رونالدو إلى الدوري الإنجليزي ؟

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الحديث يدور عن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الذي ينتهي عقده مع السيدة العجوز عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أنه في حالة رحيل رونالدو فسيكون مانشستر يونايتد الإنجليزي الوجهة الأقرب له.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن الدون البرتغالي ارتبط في الأيام الأخيرة بالعودة إلى ريال مدريد الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي ومع ذلك أكد مدير السيدة العجوز بأن رونالدو سيكون مستقبل الفريق.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رونالدو البالغ من العمر 36 عاماً انضم إلى يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها 120 مليون يورو في عام 2018 قادماً من ريال مدريد.
 

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