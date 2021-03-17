بولندا تعيد فرض قيود كورونا وسط ارتفاع الإصابات

قال وزير الصحة البولندي، اليوم الأربعاء إن بولندا قررت إعادة فرض عدد من القيود للحد من انتشار فيروس كورونا على مستوى البلاد اعتبارا من يوم السبت المقبل نظرا لارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس.





وقال وزير الصحة آدم نيدزيلسكي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في وارسو: "الجائحة مستمرة في التطور وليس هناك ما يشير إلى تباطؤها"، وقال نيدزيلسكي: إن القيود التي تم فرضها في أربع مناطق، هي الأكثر تضررا من الفيروس، من أصل 16 منطقة بولندية ستمتد لتشمل البلاد بأكملها.





وتشمل هذه الإجراءات إغلاق الفنادق والمؤسسات الثقافية ومنحدرات التزلج وحمامات السباحة وغيرها من المرافق الرياضية الترفيهية، فضلا عن الإغلاق الجزئي للمراكز التجارية، وبالإضافة إلى ذلك، سينضم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و9 سنوات إلى زملائهم الأكبر سنا وسيتلقون دروسهم عن بعد في الأسابيع الثلاثة المقبلة، بحسب وزير الصحة.



