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عاجل.. وفاة والد الإعلامية لبنى عسل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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توفي منذ قليل، والد الإعلامية لبنى عسل مذيعة على شاشة قناة الحياة.

لبنى عسل ولدت بقرية غزالة الخيس مركز الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية هي مذيعة تليفزيونية مصرية تقدم برامج على قناة الحياة المصرية. بدأت العمل الإعلامي بتليفزيون القناة (القناة الرابعة المحلية وهي خاصة بمدن القناة) وقدمت بها برامج عديدة

ورغم أن بدايتها لم تكن لافتة للنظر، حيث عملت من قبل في برامج لم تحقق نجاحا كبيرا سواء علي قناة «المحور»، أو على القناة الرابعة المحلية، فإنها فاجأت الجميع من خلال عملها في برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض علي قناة «الحياة»، والذي كانت تقدمه بالاشتراك مع المذيع شريف عامر والآن تقدمه منفردة بعد أن غادر المذيع شريف عامرالي قناة إم بي سي مصر.

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