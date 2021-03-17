ما علاقة إدمان السوشيال ميديا بانتشار الخيانة والقتل والاغتصاب؟ طبيب نفسي يُجيب (فيديو)

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن تأثير “السوشيال ميديا” على أبناء المجتمع سبب رئيسي في انتشار حالات الإدمان والخيانة والقتل والسرقة والاغتصاب فيجب التصدي له بكافة الأشكال حتى يعود المجتمع إلى صوابه من جديد، ووصفه بأنه خطر يهدد المجتمع طوال الوقت، لما يستنفذ من وقت كبير في الجلوس عليها دون جدوى.



وأضاف "فرويز"، خلال لقاء له عبر تطبيق زووم، مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا " المذاع على قناة "cbc"، اليوم الأربعاء، أن مخدر “الأستروكس” هو خليط من ماده تسمى “البردقوش” ويضاف إليها عقار يسمى “باركينول” وهو دواء للشلل الرعاش ويضاف إليهم ماده تستخدم فى التخدير تسمى “كاتامين” وهي مادة شديدة الخطورة تعمل على غلق مركز التنفس في المخ وتسبب الموت المفاجئ.



وتابع: "الدوافع النفسية التي تقود الأشخاص لإدمان السوشيال ميديا، يطلق عليهم البعض "الشخصيات الانطوائية" التي لا تميل إلى الحياة الطبيعية والتي لا تجيد التعامل مع الأخرين وتكون غير قادرة على الاتصال بشكل مستمر ومباشر؛ فيوجد رجال لا يستطيعون التعامل بشكل مباشر مع فتيات ولكنهم من خلف شاشة الكمبيوتر أو الموبايل يزُيل حاجز التوتر ويبدأ في التعامل معهن ببساطة والعكس صحيح مع الإناث لذلك فالأفراد الانطوايين يميلون أكثر إلى العالم الافتراضي بشكل كبير عن العالم الواقعي".



وأشار إلى أن السوشيال ميديا تؤدي إلى الاكتئاب؛ حيث أن المعلومات التي يتم عرضها لا تمت للواقع بصلة وتؤدي إلى الإحباط؛ فعندما يتم نشر أخبار عن اقتصاد البلاد بصورة سلبية ويصدق بعض الأشخاص هذه المزاعم أو الشائعات فيحدث لهم حالة من الإحباط لذلك دائما نقول "متصدقوش كل حاجة بتتقال على السوشيال ميديا.

