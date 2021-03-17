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بنها يفوز على اتحاد الشرطة بدورى القسم الثالث
الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:19 م
محمد عوني
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حقق فريق نادى بنها فوزا غاليا على فريق اتحاد الشرطة على ملعب الشرطة بهدفين دون مقابل فى الجولة الثانية العشرون المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .
وخاض بنها المباراة بتشكيل ضم احمد رجب وأكرم صبحى وعزت دربالة ومحمد مصطفى وسعد عبد الله ومحمد مصطفى ارنوب ومحمد رجب وإسلام بيومى وعماد الصواف ومحمد محى وأيمن رشاد
وخاض الشرطة المباراة بتشكيل مكون من محمود السيد وإيهاب خالد وأحمد عثمان وإسلام عادل ومصطفى عبدربه وإبراهيم سعيد ومصطفى رمضان وإبراهيم الششتاوي وممدوح محمد وعبد الغنى عصام وياسر عبد العاطى .
واحرز أهداف اللقاء ايمن رشاد الهدف الاول فى الدقيقة ٣٠ من الشوط الاول وسامبو الهدف الثانى فى الدقيقة ١٥ من عمر الشوط الثانى .
وادار اللقاء ابراهيم محمد حكم ساحة وعاونه كلا من على عبد النبى وكريم عبد المنعم من منطقة الجيزة ومحمد حسان مراقب مسابقات .
بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٤٣ نقطة وتوقف رصيد الشرطة عند ٣٣ نقطة.
وخاض بنها المباراة بتشكيل ضم احمد رجب وأكرم صبحى وعزت دربالة ومحمد مصطفى وسعد عبد الله ومحمد مصطفى ارنوب ومحمد رجب وإسلام بيومى وعماد الصواف ومحمد محى وأيمن رشاد
وخاض الشرطة المباراة بتشكيل مكون من محمود السيد وإيهاب خالد وأحمد عثمان وإسلام عادل ومصطفى عبدربه وإبراهيم سعيد ومصطفى رمضان وإبراهيم الششتاوي وممدوح محمد وعبد الغنى عصام وياسر عبد العاطى .
واحرز أهداف اللقاء ايمن رشاد الهدف الاول فى الدقيقة ٣٠ من الشوط الاول وسامبو الهدف الثانى فى الدقيقة ١٥ من عمر الشوط الثانى .
وادار اللقاء ابراهيم محمد حكم ساحة وعاونه كلا من على عبد النبى وكريم عبد المنعم من منطقة الجيزة ومحمد حسان مراقب مسابقات .
بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٤٣ نقطة وتوقف رصيد الشرطة عند ٣٣ نقطة.
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