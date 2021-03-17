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بنها يفوز على اتحاد الشرطة بدورى القسم الثالث

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
محمد عوني
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حقق فريق نادى بنها فوزا غاليا على فريق اتحاد الشرطة على ملعب الشرطة بهدفين دون مقابل فى الجولة الثانية العشرون المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

وخاض بنها المباراة بتشكيل ضم احمد رجب وأكرم صبحى وعزت دربالة ومحمد مصطفى وسعد عبد الله ومحمد مصطفى ارنوب ومحمد رجب وإسلام بيومى وعماد الصواف ومحمد محى وأيمن رشاد

وخاض الشرطة المباراة بتشكيل مكون من محمود السيد وإيهاب خالد وأحمد عثمان وإسلام عادل ومصطفى عبدربه وإبراهيم سعيد ومصطفى رمضان وإبراهيم الششتاوي وممدوح محمد وعبد الغنى عصام وياسر عبد العاطى .

واحرز أهداف اللقاء ايمن رشاد الهدف الاول فى الدقيقة ٣٠ من الشوط الاول وسامبو الهدف الثانى فى الدقيقة ١٥ من عمر الشوط الثانى .

وادار اللقاء ابراهيم محمد حكم ساحة وعاونه كلا من على عبد النبى وكريم عبد المنعم من منطقة الجيزة ومحمد حسان مراقب مسابقات .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٤٣ نقطة وتوقف رصيد الشرطة عند ٣٣ نقطة.

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