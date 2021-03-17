محمد عيد مدافع تحول إلى هداف: اشكر حليم على المشاركة مع حرس الحدود





نجح محمد عيد لاعب حرس الحدود من فرض نفسه وبقوة في الفترة الأخيرة من التواجد بشكل أساسي في تشكيل محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود الذي بدأ مشواره مع كرة القدم من خلال بوابه نجوم السادات ثم أنتقل إلى ناشئي حرس الحدود منذ ست سنوات.



وتحدث عيد عن بدايته مع كرة القدم وقال" بدأت مشواري مع كرة القدم بالأنضمام إلى نادي نجوم السادات وأنا اتواجد في مركز المدافع ثم تم أنتقالي إلى ناشئي حرس الحدود وأستمريت بنفس المركز وبعد مرور أربع سنوات كان أسمي موضوع على قائمة المستبعدين من الفريق لكن عندما تدربت مع كابتن بدران قام بتحويل مسار حياتي عندما قرر الدفع بيه في مركز جديد عني تمامًا ولعبت في مركز رأس الحربه وبعد أسبوعين فقط من التواجد في هذا المركز خضت أول مباراة مع فريق مواليد 1999 ضد نادي الإسماعيلي في مباراة دوري الناشئين ونجحت في أحراز هدفين".



وأكمل حديثه قائلًا " ذلك كانت بدايتي من تحولي من مدافع إلى هداف الفريق وتمكن من حصد لقب هداف فريق مع مواليد 99 وهداف دوري الجمهوية أيضًا.



ثم تحدث محمد عيد عن تصعيده إلى الفريق الأول وقال" بعد أن تطور مستواي بشكل كبير في الهجوم مع ناشئ حرس الحدود قرر طارق العشري تصعيدي في الموسم الماضي كي أكمل المشوار مع الفريق الأول وكانت أول مشاركة لي مع الفريق الأول في المباراة الودية أمام حلوان وأحرز هدف في هذه المباراة ولكن لسوء الحظ هبطنا إلى الدوري الممتاز ب".



وأكمل حديثه عن المنافسة في الممتاز ب وقال" المنافسة في الممتاز ب صعبة وشرسة والملاعب هنا أيضًا تصعب علينا المهمة ولكن نتخطى كل هذه الصعاب ونتقدم مستوى جيد ونسير بخطى ثابت من أجل المنافسة على الصعود وكل ذلك بدعم من مجلس إدارة النادي وعلى رأسهم اللواء أركان حرب باسم رياض هلال رئيس النادي الذي يقوم بتوفير كافة الإمكانيات من أجل تحقيق الحلم".



ثم تحدث عن محمد حليم المدير الفني للفريق وقال " أود تقديم الشكر لمحمد حليم على أعطائي الفرصة كاملة للمشاركة مع الفريق فقد تواجدت بقائمة الفريق في 11 مباراة وشاركت في خمس مباريات وهذه ثقة كبيرة منه واتمنى أن أكون عند حسن ظنه به".



ثم أكمل حديثه عن التهديف وقال" أحراز الأهداف رزق من عند الله وهذا مجهود للفريق بالكامل وزملائي يساعدوني لكي اتمكن من تسجيل هدف وعند إذن تعم الفائدة على الفريق وهذا الأهم".



ثم أختتم عيد حواره معانا بحديثه عن الهدف الأول له مع الفريق وقال " أنا سعيد للغاية بالهدف الرسمي الأول لي مع حرس الحدود في مرمى دمنهور في المباراة الأخيرة للفريق وسوف اسعى في الفترة القادمة لتسجيل المزيد من الأهداف وأيضًا الفريق يمتلك العديد من المهاجمين الكبار مثل أبو جودة وقطاوي وزيكو".



أما عن حلم محمد عيد قال " أحلم بالصعود إلى الدوري الممتاز مع حرس الحدود واتمنى الوصول إلى مستوى اللاعبين الكبار مثل عماد متعب الذي أعتبره مثلي الأعلي".