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التطعيم على 3 مراحل.. تعرف على الفئات المستحقة للقاح كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تبذل وزارة الصحة والسكان قصارى جهدها لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، من خلال الاستعدادات التى أجرتها الوزارة منذ اليوم الأول لظهور حالات مصابة بكورونا فى مصر، والتى تمثلت فى استعداد جميع المستشفيات لاستقبال الحالات المصابة وعلاجها، مع توفير الأدوية والبروتوكولات التى يتم تحديثها بشكل دورى، للتعامل مع الحالات المصابة، فضلا عن إجراءات عدة تتضمن توعية المواطنين بمخاطر الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة، وطرق الوقاية منه.

واستمرارا لجهودها، نجحت الوزارة فى تأمين عدد من جرعات لقاح كورونا، وشرعت فى تطعيم الأطقم الطبية، لكونها على خط المواجهة الأول، ثم بدأت حملة أخرى لتطعيم المرضى وكبار السن، بهدف رفع المناعة المجتمعية ضد المرض، والسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره وانتقاله من شخص لآخر، وبالتالى تسهل عملية السيطرة عليه.

ويجرى التطعيم على 3 مراحل، لكل مرحلة فئات مستهدفة من وراء حملة التطعيم، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:

الفئات المستهدفة بالتطعيم فى المرحلة الأولى:

- المواطنون والمقيمون من هم فوق 65 سنة.

- الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40.

- من لديهم نقص فى المناعة، مثل الأشخاص الذين خضعوا لزراعة الأعضاء، أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

- أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، مثل موظفى الرعاية الصحية، خصوصا فى مستشفيات العزل.

- من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكرى، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوى المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

الفئات المستهدفة بالتطعيم فى المرحلة الثانية:

- المواطنون والمقيمون ممن تجاوز عمرهم 50 سنة، وباقى الممارسين الصحيين.

- من لديهم أحد الأمراض المزمنة السابق ذكرها، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 و40.

- العاملين الأساسيين فى الخطوط الأمامية، مثل: المسعفين، والمدرسين، وموظفى قطاع النقل، وموظفى محلات البقالة.

- الفئات المستهدفة بالتطعيم فى المرحلة الثالثة:

- جميع المواطنين والمقيمين الراغبين فى الحصول على اللقاح.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أنه حتى الآن، لم تظهر أى أعراض جانبية على الأطقم الطبية التى تلقت التطعيم، وحددت الفئات المستهدفة بالتطعيم ضد كورونا، وهم كبار السن، ثم أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الأورام والاعتلال الكلوى، مشيرة إلى أنه يتم تطعيم من هم أكبر من 18 عاما.

وأوضحت الوزارة أن الأشخاص المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، يمكنهم الحصول على التطعيم بعد تماثلهم للشفاء بحوالى شهر، أما الأشخاص الذين يعانون من أى أعراض لأمراض تنفسية، فيجب عليهم تأجيل الحصول على اللقاح حتى زوال جميع الأعراض.

ويمنع من التطعيم بلقاح كورونا الأطفال وصغار السن، والسيدات الحوامل، كما يجب استشارة الطبيب المعالج أولا قبل تطعيم الأشخاص أصحاب الأمراض المناعية.

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