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تفاصيل إصابة نجمي بيراميدز أمام نامونجو التنزاني

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز أن الثنائي أحمد توفيق ومحمد حمدي تعرضا للإصابة خلال مباراة بيراميدز ونامونجو التنزاني في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على نظيره نامونجو بهدفين دون مقابل سجلهما رمضان صبحي وعمر جابر ليحافظ الفريق على صدارة المجموعة الرابعة برصيد ٦ نقاط من انتصارين على نكانا ونامونجو.

 

أوضح الطبيب أن توفيق يعاني من شد في العضلة الخلفية وسيغيب على إثرها لمدة أسبوع عن الملاعب للعلاج والتأهيل، على أن يجري أشعة لمعرفة مدى قوة الإصابة.

 

أضاف المنيري بأن محمد حمدي يعاني من إصابة قوية في منشأ العضلة الأمامية اليسرى تعرض لها في اللقاء ويحتاج لعلاج وتأهيل لمدة ١٠ أيام بسبب تلك الإصابة، على أن يجري أشعة هو الآخر خلال الساعات المقبلة.

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