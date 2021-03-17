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فوز الزهور والضبعة والغاء لقاء مطروح بالقسم الثالث

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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واصل فريق مركز شباب الضبعة مطاردتة للمصري السلومي علي قمة المجموعة بعد فوزة علي مركز شباب الحمام بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث.

ليتقاسم الفريق الصدارة مع مصري السلوم برصيد 27 نقطة، ويتوقف رصيد مركز شباب الحمام عند النقطة ال16.

ونجح فريق الزهور في تحقيق فوز غالي علي الحرية بهدف نظيف للاعبه أمين زهران.

بهذه النتيجة يرفع الزهور رصيده للنقطة 23، ويتوقف رصيد الحرية عند النقطة 22.

وتم إلغاء مباراة الشرطة المطروحي وفريق مطروح في المباراة التي كان مقرر إقامتها علي ملعب مركز شباب مطروح بسبب عدم تواجد سيارة إسعاف.

وكانت مباريات الجولة قد بدأت أمس حيث نجح الهلال في تحقيق الفوز علي مركز شباب برج العرب بهدفين مقابل لاشئ، ليرفع فريق الهلال رصيدة للنقطة 23، ويتوقف رصيد شباب برج العرب عند النقطة السادسة.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب :
1-مصري السلوم 27 نقطة
2- شباب الضبعة 27نقطة
3- الزهور 23 نقطة
4- الحرية 22 نقطة
5- الهلال 20 نقطة
6- م.شباب الحمام 16 نقطة
7- مطروح 11 نقاط
8- الشرطة 7 نقاط
9- م.شباب برج العرب 6 نقاط

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