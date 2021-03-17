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موعد مباراة الأهلي والزمالك فى قمة الدوري المصري

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم الأحد 18 إبريل 2021 ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 18 إبريل فى تمام التاسعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز على فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة ال الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا بينما الزمالك خسر أمام الترجي الرياضي التونسي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بينما الأهلي فى المركز الثانى.

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