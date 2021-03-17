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تعرف على حظوظ الزمالك في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أصبح الزمالك قريبًا من وداع بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، بعد خسارته المفاجئة ضد الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك توقف رصيده عند نقطتين ويحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، بينما يتصدر الترجي التونسي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط وضمن تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي لبطولة، بينما يحتل مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويتذيل تونجيث السنغالي الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

كيف يتأهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أصبح أمام الزمالك سيناريو وحيد للتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته أمام الترجي التونسي في مباراة الجولة الرابعة أمس.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراتيه ضد مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي والوصول إلى 8 نقاط، مع خسارة بطل الجزائر أمام الترجي التونسي، ليتأهل الفارس الأبيض رفقة الفريق التونسي إلى دور الثمانية بالبطولة القارية.

وفي هذه الحالة سيتساوى الزمالك مع مولودية الجزائر عند 8 نقاط ولكن سيتفوق الفريق الأبيض بالمواجهات المباشرة.

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