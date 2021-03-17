الصحة: نعمل على توفير مخزون استراتيجى من الأكسجين يبلغ 2.7 مليون لتر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الطبية، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وموقف اللقاحات الخاصة به، وكذا متابعة توافر المستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة هذا الفيروس، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة.



وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على توفير مخزون استراتيجى من الأكسجين بنحو 2.7 مليون لتر، مشيرة أيضًا إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد حملة توعوية للمواطنين سيتم إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، كما يتم تكثيف الاستعدادات حاليا؛ من أجل مواجهة أية صعوبات خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدة فى الوقت نفسه، أن هناك أرصدة لبعض الأدوية لها مخزون يكفى لمدة 1000 يوم، كما تتوافر أرصدة لباقى الأدوية لمدد تتراوح ما بين شهرين وحتى 3 سنوات.



كما استعرضت الدكتورة هالة زايد جهود الوزارة فى إطار خطة نشر التطعيم الخاص بفيروس كورونا، مشيرة إلى موقف التسجيل وتلقى اللقاحات حتى الآن، وما يتم تطبيقه من نظام لإجراء الترتيب الإلكترونى للمسجلين الراغبين فى الحصول على اللقاح من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، لافتة إلى أن معدل التسجيل اليومي وصل إلى 20 ألف مواطن، ومن المتوقع الوصول بعدد المسجلين بنهاية شهر مارس الجاري إلى 500 ألف مواطن، مؤكدة العمل على زيادة عدد المراكز المخصصة لتلقي اللقاح، إلى جانب زيادة ساعات العمل داخل تلك المراكز.



من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توافر إمدادات الأكسجين في المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي نقص في هذه الإمدادات خلال الفترة الماضية وحتى الآن.