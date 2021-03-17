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منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف يناقش إحياء مواقع التراث العمراني

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نظَّم منتدى الثلاثاء الثقافي في محافظة القطيف أمس، ندوة بعنوان "عودة الحياة لمواقع التراث العمراني"، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين.

وناقشت محاور الندوة أبعاد عودة الحياة لمواقع التراث العمراني والتحديات التي تواجهه، والعناصر المؤسسة لبناء منظومة فاعلة لإعادة الحياة فيها، والمعايير الرئيسة لانضمام مواقع التراث العمراني لقائمة التراث الثقافي والطبيعي في اليونسكو، من كون الموقع أحد القيم الإنسانية المهمة والمشتركة لفترة من الزمن أو في المجال الثقافي للعالم.

وتطرقت الندوة إلى التعريف بالتراث العمراني وتفعيل الرقمي، والاستثمار، والتخطيط والدراسات والأبحاث، وأهمية تعريف الناس بالمواقع بصورة جاذبة، إضافة إلى تهيئة البنية التحتية، وإيجاد فعاليات مستدامة في مواقع التراث.

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منتدى الثلاثاء الثقافي محافظة القطيف القطيف

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