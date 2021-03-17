شردي ينعى وفاة والد الإعلامية لبنى عسل ويتمنى الشفاء العاجل لوالدتها

تقدم الإعلامي محمد مصطفى شردي، بخالص العزاء إلى زميلته الإعلامية لبنى عسل، بعد وفاة والدها المستشار عبد الفتاح عسل إثر إصابته بفيروس كورونا.



وقال "شردي" خلال تقديم برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: " الله يرحمه وللأسرة الكريمة خالص العزاء ويشفي والدتها في أسرع وقت".



لبنى عسل ولدت بقرية غزالة الخيس مركز الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية هي مذيعة تليفزيونية مصرية تقدم برامج على قناة الحياة المصرية. بدأت العمل الإعلامي بتليفزيون القناة (القناة الرابعة المحلية وهي خاصة بمدن القناة) وقدمت بها برامج عديدة.



ورغم أن بدايتها لم تكن لافتة للنظر، حيث عملت من قبل في برامج لم تحقق نجاحا كبيرا سواء علي قناة «المحور»، أو على القناة الرابعة المحلية، فإنها فاجأت الجميع من خلال عملها في برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض علي قناة «الحياة»، والذي كانت تقدمه بالاشتراك مع المذيع شريف عامر والآن تقدمه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد أن غادر المذيع شريف عامر إلى قناة إم بي سي مصر.