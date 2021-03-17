إصابة 19 شخص في انفجار اسطوانة بوتاجاز بمصنع بالقناطر

أصيب 19 شخصًا، اليوم الأربعاء، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بمصنع حلويات بمدينة القناطر الخيرية، وجرى نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بمصنع الهدى للشيكولاتة، بمدينة القناطر الخيرية، إثر انفجار أنبوبة داخل المصنع.



وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصًا، جرى نقلهم للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.