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وكيل إسكان النواب: "4 آلاف جنيه قسط الشقة اللي بمليون جنيه بمبادرة التمويل العقاري"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:10 م
طارق شكري
طارق شكري
كساب أحمد
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وجه طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالمواطن.

وأوضح "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن فائدة 3% ضمن مبادرة التمويل العقاري مفيدة للمواطن لاعتبارها قيمة إدارية، متابعًا: «الشقة اللي بمليون جنيه يبقى قسطها 4 آلاف جنيه».

وأشار إلى أن شروط التمويل لمحدودي الدخل ألا يزيد الدخل الشهري عن 4.5 ألف جنيه للأعزب، أو 6 آلاف جنيه للأسرة، ولا تزيد قيمة الوحدة عن 350 ألف جنيه.

وتابع: "بالنسبة لمتوسطي الدخل ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، ولا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن مليون جنيه".

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وحده سكنيه مبادرة سكن لكل مواطن فائدة 3

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