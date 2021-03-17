الأردن: انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة إلى 1.217 مليار دينار

انخفضت الفاتورة النفطية للمملكة في عام 2020 بنسبة 3ر47 بالمئة، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2019، وفقا لتقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة.





وبحسب التقرير، تراجعت قيمة الفاتورة النفطية إلى 217ر1 مليار دينار في عام 2020 مقارنة مع 308ر2 مليار دينار في عام 2019. وتصدر النفط الخام سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية ليصل إلى 395 مليون دينار، ديزل (سولار) 269 مليون دينار، زيوت التشحيم 23 مليون دينار، غازات نفطية 298 مليون دينار، أرواح النفط (بنزين) 231 مليون دينار.





يشار إلى أن قيمة المستوردات انخفضت في عام 2020، بنسبة 3ر11 بالمئة، وبلغت قيمتها 077ر12 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 والبالغة 611ر13 مليار دينار.