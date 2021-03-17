ننشر أسماء المصابين في حريق مصنع بالقناطر الخيرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع بمصنع الهدى لإنتاج الشيكولاتة بالقناطر الخيرية، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء، السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.



وكان قد تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بمصنع الهدى للشيكولاتة بمدينة القناطر الخيرية، إثر انفجار أنبوبة داخل المصنع.





وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصًا، جرى نقلهم للمستشفى، وتولت النيابة التحقيقات.



والمصابون هم: "شعبان جمال"، 28 عاما، مصاب بحروق متفرقة بالجسم، ومحمد فؤاد، 41 عاما، مصاب بحروق متفرقة بالجسم، وأحمد تيفون، 18 عاما، مصاب بحروق متفرقة بالجسم، وأروى ياسر، 40 عامًا، مصابة بحروف متفرقة بالجسم، ويحى فاضل، 45 عاما، مصاب بحروق، ووائل فهمى، 45 عامًا، مصاب بحروق بالجسم”.



كما أصيب محمد مصطفى، 27 عاما، مصاب بحروق بأنحاء الجسم، وبطة صلاح، 16 عاما، مصابة بحروق، وعلاء محمد، 27 عاما، مصاب بحروق، وأحمد ابراهيم، 35 عاما، مصاب بحروق بالجسم، وكريم بصير، 27 عاما، مصاب بحروق، وإيهاب ابراهيم، 28 عاما، مصاب بحروق بالجسم، وسعيد السيد، 16 عامًا، مصاب بحروق، وأحمد ابراهيم، 27عاما، مصاب بحروق، وحسين عبدالباسط، 36 عامًا، مصاب بحروق متفرقة بالجسم، وصلاح حسين، 26 سنة، مصاب بحروق متفرقة بالجسم، وجيهان السيد، 40 عاما، مصابة بحروق، وعمرو السيد، 13 عاما.