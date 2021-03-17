رسميا.. بيراميدز يعلن إصابة رمضان صبحي





أكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي بيراميدز أن رمضان صبحي مهاجم فريق الكرة تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية خلال مباراة نامونجو في كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على نامونجو التنزاني بهدفين دون مقابل سجلهما رمضان صبحي وعمر جابر، ليحافظ الفريق على صدارة المجموعة الرابعة برصيد ٦ نقاط من انتصارين.





أوضح المنيري أن اللاعب تعرض للإصابة خلال المباراة وبالكشف عليه وضحت إصابته بشد في الخلفية من الدرجة الثانية وسيخضع لأشعة ومبدئيا سيغيب لفترة تصل إلى ١٠ أيام بين العلاج والتأهيل.





شدد الطبيب على أن اللاعب سيخضع لأشعة بمجرد وصول بعثة بيراميدز إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح الخميس لتحديد مدى قوة وشدة الإصابة ومدة الغياب النهائية.



