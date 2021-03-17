استشاري الأمراض الصدرية: من الوارد الدخول في موجة ثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

قال عصام المغازي، استشاري أمراض الصدر، إن مصر مازالت في الموجة الثانية لفيروس كورونا رغم الزيادات الطفيفة في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة.



وأضاف "المغازي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن نسب التعافي جيدة، وعدد الوفيات وصل إلى 11584 حالة.



وتابع "احتمال أن تدخل مصر في موجة ثالثة مثلما حدث في بعض الدول الأوروبية وسيتم الاستدلال عليها لو حدث زيادة كبيرة وملحوظة في أرقام الإصابات التي تتراوح حاليًا ما بين 610 إلى 630 إصابة يومية".



واستطرد "أرقام الإصابات المعلنة هي التي قامت بعمل مسحة تبع وزارة الصحة، ولكن هناك عدد من المرضى في العزل المنزلي لأن المستشفيات أصبحت مصدر عدوى خطير".



واستكمل حديثه "الزيادة في الإصابات نتيجة التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية من ناحية وعودة المدارس والجامعات من ناحية أخرى، ويفضل في حالات العدوى البسيطة أن يتم العلاج منزليًا حتى لا يحدث انهيار في النظام الصحي مثلما حدث في بعض الدول".



