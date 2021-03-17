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الاتحاد السكندرى يستأنف تدريباته غداً

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته غداً على ملعبه بفرع سموحه تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن. 

ومن المقرر أن يعود للتدريبات الرباعى عماد السيد حارس المرمى ، محمود رزق، محمد عطوه ، خالد قمر الذين تم استبعادهم عقب هزيمة الفريق أمام أسوان . 

وسادت حالة من الفرحه بين جماهير زعيم الثغر خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية عقب الفوز الاخير حققه الفريق السكندرى على البنك الأهلى بهدف دون رد وهو الفوز الذى تسبب فى صعود الفريق إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة . 

وتمنى الجماهير السكندرية نفسها بأن ينهى فريقها الموسم الحالى وهو فى المربع الذهبى .

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