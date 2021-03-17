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موجة حارة وأتربة عالقة.. تعرف على حالة الطقس في بدايات الربيع

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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لم يتبق سوى 3 أيام على نهاية فصل الشتاء لعام 2021، وبداية فصل الربيع، الذى يعد فصلا انتقاليا بين الشتاء والصيف، إذ يشهد عادة تحسنا ملحوظا فى الأحوال الجوية، لكنه قد يشهد بعض الاضطرابات، لذا ينصح خبراء الأرصاد الجوية والأطباء، المواطنين بعدم التسرع وتخفيف الملابس، تحسبا للتقلبات الجوية التى قد يشهدها فصل الربيع، ولحين الإعلان رسميا عن بداية فصل الصيف.

وفى حين يدنو فصل الشتاء من الرحيل، يبدأ فصل الربيع بموجة حارة، تبدأ يوم السبت المقبل، الذى يعد آخر أيام فصل الشتاء، حينها ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 6 إلى 8 درجاتن على غرار الموجة الحارة التى شهدتها مكصر الأسبوع الماضى، والتى استمرت لمدة 3 أيام، قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من يوم الخميس 18 مارس 2021، وحتى يوم الثلاثاء 23 مارس 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يوم الخميس 18 مارس 2021:

- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء.

يوم الجمعة 19 مارس 2021:

- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء.

واعتبارا من يوم السبت 20 مارس 2021، إلى الثلاثاء 23 مارس 2021، تشهد مصر ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، بقيم تتراوح بين 6 إلى 8 درجات مئوية، ليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارا، بارد ليلا.

يوم السبت 20 مارس 2021:

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

يوم الأحد 21 مارس 2021:

- أتربة عالقة نهارا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

يوم الإثنين 22 مارس 2021:

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- يوم الثلاثاء 23 مارس 2021:

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وجنوب البلاد.

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