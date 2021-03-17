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غمزة جديدة من هالاند تكشف عن وجهته المقبلة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية عن رغبة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في الحصول على خدمات النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد جوزيب بيدريرول مقدم برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن هالاند يفضّل الإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني عن باقي الأندية الأخرى.

وأكد جوزيب بيدريرول أن هالاند نوعاً ما متحمس بشكل جنوني للقدوم إلى ريال مدريد.

وألمح جوزيب بيدريرول أن هالاند تفاعل مع تأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك عن طريق وضع إعجاب على صورتين لكلا من سيرجيو راموس وفينيسيوس جونيور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

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