نجم الأهلي يكشف السر في الفوز على فيتا كلوب

أبدى محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس، الثلاثاء، على فيتا كلوب ببطولة إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وأضاف أن اللعب الجماعي سمة الفريق، وأن الأهم من تسجيل هدف في شباك فيتا كلوب هو تحقيق الفوز وتخطي الموقف الصعب في المجموعة الأولى، خصوصًا بعد التعادل أمام فيتا بالجولة الثالثة في القاهرة الأسبوع الماضي.





وأكد شريف أن الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني كان كلمة السر في تحقيق الفوز الكبير، مشيرًا إلى أن التوفيق كان مع الفريق في استغلال الفرص وتسجيل ثلاثية دون رد على عكس ما حدث في مباراة الفريقين بالقاهرة.





وأضاف أن اللعب بجوار مروان محسن مهاجمًا ثانيًا منح له حرية التحرك وتبادل الأدوار في المنطقة الأمامية للمنافس واستغلال المساحات، ومن ثم نجح الفريق في تسجيل ثلاثة أهداف.





وقال إنه طلب من الجهاز الفني الاستمرار في الملعب عقب السقوط للإصابة، إلا أن المدير الفني بعد التشاور مع الجهاز الطبي قرر تبديله مع انطلاق الشوط الثاني للمباراة.





وأضاف أن الجميع تعاهد على تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة، خصوصًا أرضية الملعب التي كانت من النجيل الصناعي.





وشدد مهاجم الأهلي على أهمية الفوز الكبير الذي تحقق أمس، لكن المشوار نحو الاحتفاظ باللقب لا يزال طويلًا.





واختتم محمد شريف حديثه بالتأكيد على سعادته بمواصلة تسجيل الأهداف، إلا أن سعادته الكبرى ستكون بالوصول إلى منصة التتويج باللقب، موجهًا الشكر إلى جماهير الأهلي التي لا تتوقف عن دعم ومساندة اللاعبين، متعهدًا بمواصلة العمل من أجل إسعادهم في الفترة المقبلة.



