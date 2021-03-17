Advertisements

نجم الأهلي يكشف السر في الفوز على فيتا كلوب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أبدى محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس، الثلاثاء، على فيتا كلوب ببطولة إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن اللعب الجماعي سمة الفريق، وأن الأهم من تسجيل هدف في شباك فيتا كلوب هو تحقيق الفوز وتخطي الموقف الصعب في المجموعة الأولى، خصوصًا بعد التعادل أمام فيتا بالجولة الثالثة في القاهرة الأسبوع الماضي.

وأكد شريف أن الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني كان كلمة السر في تحقيق الفوز الكبير، مشيرًا إلى أن التوفيق كان مع الفريق في استغلال الفرص وتسجيل ثلاثية دون رد على عكس ما حدث في مباراة الفريقين بالقاهرة.

وأضاف أن اللعب بجوار مروان محسن مهاجمًا ثانيًا منح له حرية التحرك وتبادل الأدوار في المنطقة الأمامية للمنافس واستغلال المساحات، ومن ثم نجح الفريق في تسجيل ثلاثة أهداف.

وقال إنه طلب من الجهاز الفني الاستمرار في الملعب عقب السقوط للإصابة، إلا أن المدير الفني بعد التشاور مع الجهاز الطبي قرر تبديله مع انطلاق الشوط الثاني للمباراة.

وأضاف أن الجميع تعاهد على تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة، خصوصًا أرضية الملعب التي كانت من النجيل الصناعي.

وشدد مهاجم الأهلي على أهمية الفوز الكبير الذي تحقق أمس، لكن المشوار نحو الاحتفاظ باللقب لا يزال طويلًا.

واختتم محمد شريف حديثه بالتأكيد على سعادته بمواصلة تسجيل الأهداف، إلا أن سعادته الكبرى ستكون بالوصول إلى منصة التتويج باللقب، موجهًا الشكر إلى جماهير الأهلي التي لا تتوقف عن دعم ومساندة اللاعبين، متعهدًا بمواصلة العمل من أجل إسعادهم في الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

رسميا.. بيراميدز يعلن إصابة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

غمزة جديدة من هالاند تكشف عن وجهته المقبلة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة والد الإعلامية لبنى عسل

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. لابورتا يدرس الاستغناء عن ثنائي الحرس القديم في برشلونة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 9 ساعات

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

منذ 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

غمزة جديدة من هالاند تكشف عن وجهته المقبلة

07:59 م

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

04:31 م

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

01:19 م

رسميا.. بيراميدز يعلن إصابة رمضان صبحي

07:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار