آخرهم جنوب السودان واليمن.. كيف ساعدت مصر أشقاءها في مواجهة أزماتهم؟

لا تدخر مصر جهدا في دعم أشقائها من الدول العربية والإفريقية، في مواجهة ما تتعرض إليه من أزمات مختلفة، وعلى رأسها جائحة كورونا، التي ظهرت للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا بين مصابين ووفيات.





وحرصت مصر على مد يد العون لكثير من الدول العربية والإفريقية والأجنبية، الشقيقة منها والصديقة، من خلال إمدادها بشحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية، التي تساعدها في مواجهة أزماتها الصحية والاقتصادية وغيرها.





وتأتي تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها، والتضامن الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات.





جنوب السودان

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف الأزمات والمحن، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان علاجية للأطفال والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان.





وأقلعت طائرة نقل عسكرية، اليوم الأربعاء، من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولى وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها لحكومة دولة جنوب السودان.





من جانبهم، أشاد مسؤولي الجانب السوداني بالجهود المبذولة من مصر لتقديم الدعم لأبناء القارة الإفريقية، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على جميع الشدائد التي يواجهها شعب جنوب السودان الشقيق.





اليمن

وفي سياق متصل، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان، اليوم الأربعاء، من قاعدة شرق الجوية إلى مطار الملك خالد بالرياض، محملتين بالمساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان علاجية للأطفال مقدمة من وزارة الصحة والسكان تمهيدا لنقلها إلى دولة اليمن.





وأعرب المسؤولون اليمنيون عن بالغ شكرهم للدعم المصرى، مؤكدين على امتنانهم لمصر قيادة وشعبا، ومشددين على أهمية تلك المساعدات فى دعم قطاع الصحة اليمنى.





لبنان

وفي يوم 28 يناير الماضي، وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى مطار رفيق الحريرى الدولى، فى زيارة إلى دولة لبنان الشقيقة، على رأس وفد من الوزارة، برفقة شحنات من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وألبان الأطفال، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم لبنان فى مواجهة جائحة كورونا، فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.





كان في استقبال الوزيرة، الدكتور حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، والدكتور ياسر علوى، سفير مصر لدى لبنان، كما رافق الوزيرة فى رحلتها الدكتور محمد جاد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى.





وسلمت وزيرة الصحة والسكان شحنات المساعدات التى وصلت على متن 3 طائرات عسكرية بدعم القوات المسلحة المصرية، والتى شملت 16 طنا من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت 15 طنا تضم مستلزمات وقائية مثل ماسكات جراحية، وجوانتيات، ونظارات حماية، وجاون، وغيرها، وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك لدعم القطاع الصحى بدولة لبنان خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.





وسلمت الوزيرة بتسليم الشحنة الثالثة أيضا وتشمل 7.6 طن من الأجهزة الطبية، استجابة لمطلب جامعة الدول العربية لإعداد شحنة من الأجهزة الطبية وإرسالها إلى دولة لبنان، فى إطار جهود جامعة الدولة العربية لتقديم ما تحتاجه الأنظمة الصحية من دعم بالدول الأعضاء.





وتفقدت الدكتور هالة زايد، ونظيرها اللبنانى، المركز الطبى المصرى بالعاصمة بيروت، بالتزامن مع مرور عام على تشغيله، حيث بدأ المركز فى تقديم الخدمات الطبية فى شهر يناير من العام الماضى،وتم تقديم الخدمة الطبية لـ100 ألف من اللبناين وغير اللبنانين من المترددين على المركز، بالمجان.





وتفقدت الوزيرة أقسام المركز الطبى المصرى ببيروت، الذى يضم 6 عيادات في تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، والرمد، والجراحة والعظام، بالإضافة إلى صيدلية وقسم الأشعة وقسم الطوارئ ويضم 3 عيادات، كما يضم أيضًا قسم العمليات، وبه غرفتى عمليات مجهزتين على أعلى مستوى لإجراء الجراحات اليومية العاجلة، وقسم الإفاقة ومعمل تحاليل، بالإضافة إلى سيارة إسعاف لإخلاء الحالات الحرجة للمستشفيات.





السودان

كما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يوم الأحد 7 فبراير الماضى، عن إرسال شحنة من المساعدات الطبية، تزن 32 طنًا، إلى دولة السودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم الدعم للقطاع الصحى بالسودان، فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.





وشملت الشحنة 16 طنًا من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى 16 طنًا من من الأدوية والمستلزمات الطبية، تضم مستلزمات وقائية، وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك لدعم الشعب السودانى الشقيق خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.



