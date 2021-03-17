تشكيل لجنة لفحص خسائر مصنع الحلويات المحترق بالقناطر

أكد مصدر بمجلس مدينة القناطر الخيرية، أن مصنع الحلويات الذي شب به الحريق مرخص وليس به مخالفات، موضحا إلى أن المصنع داخل الحيز العمراني، وجارٍ تشكيل لجنة لحسر الخسائر وإعداد المصابين لتقديم اللازم نحوهم.



وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر الخيرية، لموقع حادث انفجار أنبوبة بمصنع حلويات الهدى الكائن بدائرة مركز القناطر الخيرية.



وأمرت النيابة العامة بتحريات حول الواقعة، وانتداب الإدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتشكيل لجنه لفحص تراخيص المصنع واشتراطات السلامة والأمان، والاستعلام عن حالة المصابين لمعرفة إمكانية استجوابهم عن الحادث.



وكان قد تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بمصنع الهدى للشيكولاتة بمدينة القناطر الخيرية، إثر انفجار أنبوبة داخل المصنع.



وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصًا، جرى نقلهم للمستشفى، وتولت النيابة التحقيقات.