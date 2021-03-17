Advertisements

تشكيل لجنة لفحص خسائر مصنع الحلويات المحترق بالقناطر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أكد مصدر بمجلس مدينة القناطر الخيرية، أن مصنع الحلويات الذي شب به الحريق مرخص وليس به مخالفات، موضحا إلى أن المصنع داخل الحيز العمراني، وجارٍ تشكيل لجنة لحسر الخسائر وإعداد المصابين لتقديم اللازم نحوهم.

وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر الخيرية، لموقع حادث انفجار أنبوبة بمصنع حلويات الهدى الكائن بدائرة مركز القناطر الخيرية.

وأمرت النيابة العامة بتحريات حول الواقعة، وانتداب الإدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتشكيل لجنه لفحص تراخيص المصنع واشتراطات السلامة والأمان، والاستعلام عن حالة المصابين لمعرفة إمكانية استجوابهم عن الحادث.

وكان قد تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بمصنع الهدى للشيكولاتة بمدينة القناطر الخيرية، إثر انفجار أنبوبة داخل المصنع.

وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصًا، جرى نقلهم للمستشفى، وتولت النيابة التحقيقات.

أخبار تهمك

غمزة جديدة من هالاند تكشف عن وجهته المقبلة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة والد الإعلامية لبنى عسل

منذ ساعة و 25 دقيقة

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بالأسماء.. لابورتا يدرس الاستغناء عن ثنائي الحرس القديم في برشلونة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

منذ 13 دقيقة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 21 ساعة

لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. بيراميدز يعلن إصابة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

غمزة جديدة من هالاند تكشف عن وجهته المقبلة

07:59 م

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

04:31 م

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

01:19 م

رسميا.. بيراميدز يعلن إصابة رمضان صبحي

07:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار