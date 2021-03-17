الشروط والأوراق المطلوبة للتطوع بالقوات المسلحة (انفوجرافيك)

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء «قصاصي الأثر» لصالح قوات حرس الحدود، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل2021.





ونستعرض الشروط والفئات المطلوبة للتطوع بالقوات المسلحة.





الفئات المطلوبة للمتطوعين بالقوات المسلحة





الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها «الأزهرية/ المهنية/الرياضية» بمجموع 60% كحد أدنى .





الفئات المطلوبة للأدلاء «قصاصي الأثر» لصالح قوات حرس الحدود





يقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة ومايعادلها ( الأزهرية / المهنية / الرياضية / راسبي الإعدادية / الحاصلون على الشهادة الإبتدائية / الملمين بالقراءة والكتابة) على أن يكونوا من قاطنى محافظات ( أسوان / قنا ) والمناطق الصحراوية المحيطة بهما .





الشروط العامة للتطوع





يشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج وغير مسموح له بالزواج إلا بعد إنتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح، ويشترط موافقة ولى الامر لمن هو أقل من 18 سنة، وأن يكون لائقا طبيا ويجتاز جميع الإختبارات المحددة للقبول، وألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالى درجات الشهادة الإعدادية .





ولا يسمح بقبول متطوعين سبق رفتهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأى سبب من الأسباب، وألا يقل الطول عن 165 سم ، وألا يكون المتقدم للتطوع متخلفاً عن التجنيد أو سبق له الحصول على شهادة معاملة تجنيدية كونه (غير لائق طبياً) لأداء الخدمة العسكرية والوطنية .





وعلى ألا يقل سن المتطوع عن 15 عام ولا يزيد عن 25 عام ، وبالنسبة للمتطوعين الأدلاء (قصاصى الأثر) لا يقل سن المتطوع عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة عند الإلتحاق فى 4 ديسمبر2021 .





المستندات المطلوبة عند التقدم للتطوع





صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة وأصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم على أن يتم تسليم أصل المؤهل عند الإلتحاق – شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار موضحاً بها الرقم الثلاثى لمن أتم سن 16 عام – صحيفة الحالة الجنائية للشاب لم يمضى على إستخراجها أكثر من ثلاثة شهور + صورة منها – صحيفة الحالة الجنائية للوالد أو ولى الأمر لم يمضى على إستخراجها أكثر من ثلاثة شهور + صورة منها .





بالإضافة إلى بيان قيد عائلى مميكن للوالد لم يمضى على إستخراجه أكثر من ثلاثة شهور + صورة منه – عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى فى حالة بلوغ الشاب 16 سنة – عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومى للوالد والولدة أو ولى الأمر (سارية)- عدد 8 صورة فوتوغرافية حديثة مقاس 4x 6 ألوان – عدد 2 كارت عائلى للأسرة مقاس 10X15 سم ألوان خلفية بيضاء – صورة من الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد – أصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين ( بالمدارس / المعاهد / الكليات ) – صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى معتمدة ومختومة فى حالة حصول الشاب على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية ) .





أماكن وتوقيتات صرف وتقديم الملفات



