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أحمد موسى يناشد الخارجية بإصدار بيان للرد على تصريحات إثيوبيا حول ملء السد (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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ناشد الإعلامي أحمد موسى، بإصدار وزارة الخارجية بيان واضح يحذر إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة.

وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء،: «إثيوبيا ترغب في التحكم في مياه النيل، ولا يمكن السماح لأديس أبابا من الاقتراب لمياه مصر»، مضيفا «مصر تتحدث بدبلوماسية ولا تستفز أي طرف».

وأضاف «المجتمع الدولي بيتفرج على إثيوبيا، وأتمنى أن يكون دور الاتحاد الأفريقي واضح خلال الفترة المقبلة»، معلقا «نشهد العالم على ما تقوم به إثيوبيا من تهديد لأمن مصر والسودان المائي».

وأردف «مياه النيل هبة من الله، وليست منة من إثيوبيا»، مشيرا إلى أن أديس أبابا استغلت حالة الفوضى بمصر عام 2011 لإنشاء سد إثيوبيا، لافتَا إلى أن إثيوبيا ترفض وجود أي وساطة دولية.

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