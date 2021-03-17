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إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالقناطر الخيرية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أصيب 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أجرة، بطريق "الحادثة - القناطر الخيرية"، وجرى نقل المصابين لمستشفى القناطر، وجرى رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير الأمن، إخطارا من العميد أمجد محفوظ، مدير مرور القليوبية، بإصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة أجرة، بطريق" الحادثة - القناطر الخيرية"، وجرى نقل المصابين لمستشفى القناطر الخيرية، وتبين إصابتهم، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

ودفعت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القناطر الخيرية بمعداتها لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وتولت النيابة التحقيق.

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