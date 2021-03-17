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الشهيد الـ (403) "الأطباء" تنعي أستاذ النساء والتوليد بطب قنا ونائب رئيس جامعة جنوب الوادى سابقا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور سيد أحمد طه، أستاذ النساء والتوليد بطب قنا ونائب رئيس جامعة جنوب الوادى سابقا، والذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور سيد أحمد طه، الطبيب رقم الــ(403)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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