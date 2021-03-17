Advertisements

الجيش اليمني: حققنا انتصارات كبيرة على الحوثي في تعز

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
Advertisements
 أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، تحقيق انتصارات كبيرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، جنوب وجنوب شرق محافظة تعز.

وقال نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري العقيد عبدالباسط البحر، في تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية: إن قوات الجيش حققت تقدمًا في الأحكوم والمفاليس شمال لحج وجنوب تعز، كما حققت تقدمًا في جبهة الشقب، جنوب شرق تعز، وصولًا إلى حبور وتلة الصالحين.

وأكد العقيد البحر أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة وسط تقدم متسارع للجيش وانهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحرير قوات الجيش اليمني لعدد من المواقع الاستراتيجية غربي محافظة تعز، حيث سيطرت أمس الثلاثاء على جبل الصراهم الاستراتيجي، وجبل شرف العنين وتباب الجبيرية والصفراء والمشبك، والاقحاف، في مديرية جبل حبشي غربي تعز.

أخبار تهمك

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. لابورتا يدرس الاستغناء عن ثنائي الحرس القديم في برشلونة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم

عاجل.. وفاة والد الإعلامية لبنى عسل

منذ ساعة و 24 دقيقة

غمزة جديدة من هالاند تكشف عن وجهته المقبلة

منذ 43 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

منذ 12 دقيقة

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 7 ساعات

لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. بيراميدز يعلن إصابة رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

غمزة جديدة من هالاند تكشف عن وجهته المقبلة

07:59 م

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

04:31 م

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

01:19 م

رسميا.. بيراميدز يعلن إصابة رمضان صبحي

07:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار