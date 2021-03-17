رسميا.. الكشف عن سيارة إم جي "مارفيل R" الكهربائية

أعلنت شركة إم جي بشكل رسمي الكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة الـSUV ""مارفيل R"





تحمل السيارة أسلوب إم جي الرياضي في التصميم ولكنها تتميز بخصائص السيارات الكهربائية مثل المقدمة المصمتة والأضواء النحيلة، كما تأتي بشريط إضاءة متصل في الخلف.





كما تتميز داخلية السيارة بأسلوب بسيط ويوفر الكونسول شاشة كبيرة الحجم قياس 19.4 إنش توفر الوصول للنظام المعلوماتي وتدعم أنظمة الهواتف الذكية أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.





كذلك سيحصل السائق على لوحة عدادات رقمية قياس 12.3 إنش وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وقدمت إم جي فرش داخلي فاخر من الجلد والمواد عالية الجودة.



