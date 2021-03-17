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تراجع معظم البورصات الأوروبية في نهاية التعاملات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
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تراجعت معظم البورصات الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي.


وقاد قطاع التعدين خسائر البورصات الأوروبية بعدما تراجع بنحو 1.9 بالمائة، في حين ارتفعت أسهم السيارات بنسبة 3.1 بالمائة.

ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم بشأن الفائدة.

وجاء هبوط الأسهم الأوروبية مع تراجع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات، وسط ارتفاع عوائد السندات الحكومية.

وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 424.9 نقطة، كما هبط "فوتسي" البريطاني بنحو 0.6 بالمائة إلى 6762.6 نقطة.

وزاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل مستوى 14596.6 نقطة، واستقر "كاك" الفرنسي عند مستوى 6054.8 نقطة.

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