محافظ كفرالشيخ يبحث تطوير مسقط رأس "سعد زغلول" ضمن "حياة كريمة"

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،،عددًا من المنشآت الخدمية التابعة لمركز ومدينة مطوبس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، وجمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.



فتفقد محافظ كفرالشيخ، قرية إبيانة مسقط رأس المناضل "سعد زغلول"، لمناقشة إقامة وإنشاء عدد من المشروعات الخدمية من بينها إقامة مجمع خدمي ليضم "جمعية زراعية، ومكتب تضامن إجتماعي، وتأمينات، وضرائب عقارية، وماكينات صرف ATM، وكذا إنشاء مركز شباب وملعب خماسي.



وأيضا تطوير مدارس مرحلتي الإبتدائية والإعدادية، وتطوير شبكة مياه الشرب، والكهرباء، ورفع كفاءة خطوط الإتصالات، ومد خطوط فايبر لخدمة التحول الرقمى، بالإضافة إلي تكاسي وتبطين ترع القرية، وأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة".