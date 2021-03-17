ديل بوسكي ينتقد فكرة بطولة الدوري الأوروبي الممتاز

أكد فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا السابق أنه لا يحبذ فكرة (الدوري الأوروبي الممتاز)، البطولة الجديدة التي تسعى عدة أندية لإقامتها.





وأشار إلى أن طريقة تنظيمها لا تروق له، ولفت الانتباه إلى أن النظام الحالي للمسابقات القارية "أقرب للكمال".





وقال ديل بوسكي الذي أمضى جانبا كبيرا من حياته في عالم كرة القدم سواء كلاعب أو كمدرب، حول مسألة إقامة بطولة بين الفرق الأقوى في أوروبا: "من المهم أن تنتشر كرة القدم أكثر وأن تلعب الفرق البطولات المحلية".





وتابع: "ثم تأتي بطولة أوروبية لا أدري ما إذا كان ينبغي إصلاحها أم لا لكنها تسير على نحو رائع وتقترب من الكمال".





وأضاف: "لا أعتقد أنه يجب ضغط المباريات أكثر من ذلك؛ هناك الكثير من المباريات بالفعل ويجب التعامل بحرص. الأمر رائع كما هو عليه الآن".





وأوضح: "لا أرى داعي للدوري الأوروبي الممتاز، على نطاق ضيق وبلا فرص في صعود أو هبوط، لا أحب الفكرة. لا أود المشاركة في بطولة من أجل المال، لا يعجبني نظامها".





وعن منتخب إسبانيا تحت قيادة لويس إنريكي، قال: "نسير على نحو جيد ويمكننا المنافسة لأن هناك جيلا جديدا من اللاعبين. تستطيع إسبانيا الفوز بأي بطولة في أي وقت".





واستطرد: "على المستوى الأوروبي تبدو فرنسا الأوفر حظا، ألمانيا تقترب كذلك، إيطاليا تتحسن ونفس الشيء بالنسبة للبرتغال، لكن إسبانيا تستطيع الفوز بالطبع".





وبيّن مدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق خلال جلسة حوار رقمي: "لدي شعور بالانتماء والولاء لناد هو ريال مدريد، لكن لا يمكنني تجريم أحد لأنه يغير فريقه"، وذلك ردا على احتمالات رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة الموسم المقبل.





واسترسل: "الأمر الأهم هو أن يكون محترفا جيدا، أن تدافع عن ألوان القميص وتهتم بما تفعله"،





وأضاف: "أظهر ميسي ما فعله من أجل النادي وأنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. إذا استمر في البارسا سيكون ذلك رائعا لكن كل شخص حر فيما يفعله".



