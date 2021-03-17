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خبير علاقات يُفجر مفاجأة عن السبب الأول للطلاق في الغرب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال عمر ندى، خبير العلاقات الزوجة، إن خطورة الصداقة بين الرجل والمرأة تتمثل في الفضفضة لهذا الصديق عند المرور بلحظات ضعف في العلاقة.

وتابع "ندى"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "الصديق الانتيم بيكون الصدر الحنين للفضفضة، وهذا السبب الأول للطلاق في الخارج، وليس في الداخل فقط، الصداقة بين الرجل والمرأة خطيرة جددا".

وأضاف أن الصداقة بين الرجل والمرأة ممكنة حال عدم الجلوس معها بشكل منفرد، او إعداد معها شاتنيج ليلًا لمسافة طويلة، مشددًا على ضرورة أن تعتبر المرأة الزوج مخزن أسرارها، معقبً:" حق الزوج عليكي أنتك تقربي منه".

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