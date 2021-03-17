رئيس مدينة القناطر: المصنع المحترق مرخص والخسائر 500 ألف جنيه

قال اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، إن مصنع الحلويات المحترق بمنطقة شلقان، مرخص من هيئة التنمية الصناعية وليس من مجلس المدينة، وأنه يعمل برخصة سارية منذ عام 2019، ويخضع للإشراف من الهيئة.



وأضاف رئيس المدينة، في تصريحات صحفية اليوم، أن المصنع داخل الحيز العمراني، وأن الخسائر تقدر بالآلاف نتيجة احتراق معدات ومنتجات.



وأشار رئيس المدينة، إلى أن جميع الإصابات من العمال وجميعهم حروق بسيطة، وجرى نقلهم لمستشفى قليوب العام وجاري تقديم الإسعافات لهم ولم تقع أي حالات وفاة بين العمال، فيما كشفت المعاينه المبدئية لمكان الحريق أن الخسائر تقدر بنحو 500 ألف جنيه.



وكان قد تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بمصنع الهدى للشيكولاتة بمدينة القناطر الخيرية، إثر انفجار أنبوبة داخل المصنع.



وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصًا، جرى نقلهم للمستشفى، وتولت النيابة التحقيقات.