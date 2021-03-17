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الصحة: لم تظهر أي آثار جانبية خطيرة من تلقي لقاح كورونا في مصر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إنه حتى الآن تم تسجيل ما يقرب من نصف مليون مواطن على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه هناك تفكير في البدء بتطعيم الجهات التي تقوم بالتعامل بصورة مباشرة مع المواطنين لتكون من ضمن المواطنين التي لديها أولوية لتلقي اللقاح.

وأضافت "نهى" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أنه حتى الآن لم تظهر أي آثار جانبية خطيرة من تلقي لقاح فيروس كورونا في مصر، موضحة أنه في خلال فترات الوباء يكون من الصعب الحكم على عدم فعالية لقاح استرازينيكا أو غيره لأن الشخص قد يكون في مرحلة حضانة المرض ولم تظهر عليه أعراض.

وأشارت إلى أن اللقاح لا يقي من الأمراض الأخرى بخلاف كورونا ولذلك فالحملات على لقاح استرازينيكا بها الكثير من الظلم لأن ظهور بعض المشاكل في 6 حالات من 100 غير 6 من مليون غير 6 من 30 مليون ولذلك فتعليق بعض الدول العمل باللقاح به ظلم لهذا اللقاح أو غيره.

وبشأن ظهور تحور جديد لفيروس كورونا لا يظهر في المسحة في فرنسا أوضحت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، أنه من المتوقع أن تظهر بعض التحورات للفيروس، ولكن الجهات العلمية تقوم بعمل تحديث دوري لمواكبة أي تحور قد يحدث في الفيروس.

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