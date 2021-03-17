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أحمد موسى عن إعلان إثيوبيا الملء الثاني: "استفزاز وتحدٍ لمصر والسودان" (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا لا تراعي مصلحة 145 مليون مواطن في مصر والسودان، بإعلانها مواصلة الملء الثاني للسد النهضة.

واعتبر موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إعلان أديس أبابا عزمها الملء الثاني للسد منتهى التحدي والاستفزاز لمصر والسودان والمجتمع الدولي.

وأكد أن إثيوبيا تُصدر أزمة للقارة الأفريقية والعالم أجمع، رغم الإضرار الجسيم التي ستتسبب به لمواطني السودان ومصر، مضيفا أنه لا يمكن أن نكون تحت رحمة إثيوبيا.

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